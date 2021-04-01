Türkiye'nin 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası - Son Dakika

Türkiye'nin 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası

01.04.2021 10:37
Türkiye'nin 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası, System.String[]

Vodafone, ülke genelinde yaklaşık 25 bin baz istasyonu ile Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara ve Adana'da bulunan teknoloji merkezlerini kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini tamamladı.

Vodafone, ülke genelinde yaklaşık 25 bin baz istasyonu ile Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara ve Adana'da bulunan teknoloji merkezlerini kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada "amaç odaklı bir şirket" olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarında enerji verimliliğine öncelik veren Vodafone, ülke genelinde tüm baz istasyonları ve teknoloji merkezlerini kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini tamamladı.

Böylece, Vodafone Türkiye'nin yaklaşık 25 bin baz istasyonu ile Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara ve Adana'da bulunan teknoloji merkezleri ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi'ne dahil oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Amaç odaklı bir şirket olarak tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de de bu yılın sonuna kadar elektriğimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, 2025'e kadar da sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı ve şebeke atıklarımızın yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılamak üzere şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz.

Tüm baz istasyonlarımızı ve teknoloji merkezlerimizi kapsayacak şekilde 2017 yılında başlattığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladık. Sahadaki verimlilik uygulamalarımız ve farkındalık eğitimlerimizle denetleme kuruluşlarından büyük takdir gördük. Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve ana teknoloji merkezlerinin tamamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni devreye alan ilk ülke olduk. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak sertifikasyon sürecimizi başarıya ulaştıran saha ekiplerimize teşekkür borçluyuz. Vodafone olarak, çevresel etkimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Enerji tüketiminde yüzde 4,7 azalma

Vodafone, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, daha verimli şebeke ekipmanı tedarik etmeye ve kullanmaya, daha düşük enerjili güç ve soğutma teknolojileri kurarak enerji talebini azaltmaya, eski ekipmanları devreden çıkararak ve değiştirerek enerji kullanımını azaltmaya odaklanıyor.

Teknoloji yatırımlarının artmasına rağmen büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerindeki enerji tüketimi artışını durduran Vodafone, geçen mali yıl enerji tüketimlerinde yüzde 4,7 azalma sağladı.

Son 3 yılda 24 GWh tasarruf elde eden Vodafone, 12 bin 447 ton karbon salınımının da önüne geçti. Vodafone, sera gazı emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğini artırma taahhütleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan (SKA) iklim hedefine odaklanan SKA 13'ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7'yi destekliyor.

Enerji verimliliği için farklı uygulamalar

Türkiye'deki teknoloji merkezlerinde enerji verimliliği sağlamak için farklı inisiyatifler de uygulayan Vodafone, İzmir'deki teknoloji merkezinin iklimlendirme altyapısında "Değişken Hızlı Fan Yönetimi" uygulaması ile yüzde 14 enerji tasarrufu sağlıyor.

2020 itibarıyla 50 rüzgar türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 10 baz istasyonu bulunan şirket, 25 baz istasyonunda başladığı solar hibrit enerjili istasyon uygulaması ile bu istasyonlarda şebekeden yüzde 25 daha az elektrik alıyor.

2019-2020 mali yılında teknoloji ve veri merkezlerindeki enerji tüketimini bir önceki yıla göre yüzde 4,7 ofis binalarındakini ise yüzde 2 azaltan Vodafone'un toplam enerji tüketimi yüzde 1 azaldı. Vodafone ayrıca, karbon salınımlarında en büyük etkisi olan baz istasyonları başına sera gazı yoğunluğunu yüzde 5, birim veri başına sera gazı yoğunluğunu ise yüzde 27 azalttı.

Türkiye'nin 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası

Vodafone, Türkiye, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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