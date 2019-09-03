Türkiye genelindeki atıl bisikletler geri dönüştürülecek

Türkiye genelinde kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için 2 yıl önce hayata geçirilen Geri Dönüşüm Kampanyası Türkiye geneline yaygınlaştırıyor.



Türkiye'deki atıl bisikletler tamir edilip, ihtiyaç sahibi çocukları mutlu edecek. 'Eti Sarı Bisiklet Projesi' kapsamında atıl bisikletlerin geri dönüşümü Türkiye geneline yayılacak. 2017 yılında Türkiye'de 2 milyon civarında atıl bisikletin bulunduğunu ortaya koyan araştırma sonrasında kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için 2 yıl önce hayata geçirilen Geri Dönüşüm Kampanyası ağını genişletiyor.



İlk olarak İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Konya'da başlatılan kampanya, diğer şehirlere de erişecek. Toplanan yüzlerce bisiklet kullanılabilir duruma getirilerek çocukların mutlu olmasını sağlanacak.



Eti Sarı Bisiklet'in yeni dönem hedeflerini aktarmak üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu; "Bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim ve etkinliklerle bisiklet kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük eden Eti Sarı Bisiklet, ilkokullarda çocuklarla, üniversite kampüslerinde gençlerle, semt pazarlarında ev kadınlarıyla, işe giden çalışan kadınlarla ve annelerle 400 bin km'den fazla pedal çevirdi. Eti Sarı Bisiklet ile amacımız, "sağlık için hareket" kavramını savunmak ve bu doğrultuda toplumu teşvik etmek. "Hareket" alanını sahiplenmek, bu yola çıktığımız ilk günden beri hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.



Atıl bisikletlerin geri dönüşümü kampanyasından bahseden Polatoğlu, "İstanbul'da başlatıp Eskişehir, İzmir ve Konya'da yaygınlaştırdığımız kampanya kapsamında kullanılmayan yüzlerce bisikleti çocuklarımızın mutluluğuna dönüştürdük. Kampanyayı başlattığımız günden bugüne Türkiye'nin dört bir yanından kullanmadığı bisikletini vermek isteyen bisiklet sahiplerinden talepler alıyoruz. Bu talepler bize Geri Dönüşüm Kampanyası'nı Türkiye geneline yaygınlaştırmak için ilham verdi. Bu amaçla kampanyayı dijital platforma taşıma kararı aldık ve İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaptık. saribisiklet.ihtiyacharitasi.org adresi üzerinden ulaşılabilecek platform sayesinde projemiz tüm Türkiye'ye yayılmış olacak" dedi.



Bakım ve onarımdan geçirilecek bisikletler ilkokullara gönderilecek



Kullanmadığı bisikletini kampanyaya hediye etmek isteyenlerin çoğunlukta olduğu şehirlerden Ankara, Antalya ve Samsun'un, bu yılki kampanyanın merkez üsleri olarak belirlendiğini belirten Hakan Polatoğlu, bu 3 şehirde toplanacak bisikletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin adres göstereceği ilkokullara hediye edileceğini aktardı.



"700 bin TL'ye yakın ekonomik değere sahip bisiklet yeniden kullanımda"



Toplantı da verilen bilgilerde kampanyaya hediye edilen 700 bin TL'ye yakın ekonomik değere sahip bisikletin yeniden kullanıma katılmasını sağladığı bildirildi. Yapılan geri dönüşüme dikkat çeken Hakan Polatoğlu, "Kampanya, ekonomik değerinin yanı sıra toplamda 12 ton metalin ve 2 ton plastiğin de yeniden kullanıma girmesine imkan verdi. Bir bisiklet üretilirken ortalama 25 kilogram karbon salınımı gerçekleşir ve bir bisikletin kendi üretimi sırasında salınan karbonu dengelemesi için en az 514 kilometre yol yapması gerekir. Geri Dönüşüm Kampanyamız sayesinde 20 bin tonun üzerinde karbon salınımının da önüne geçilmiş oldu. Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası ile 700 bin TL'ye yakın ekonomik değere sahip bisiklet yeniden kullanılmaya başlandı" dedi.



Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası, Antalya, Ankara ve Samsun haricindeki şehirlerde, İhtiyaç Haritası'nın bu zamana kadar var olan Türkiye geneli paylaşım altyapısı üzerinden devam edecek.



İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan ise "Mekanizma, elinde kendine, çocuğuna, eşine dostuna ait kullanılmayan bisikleti olanların, bu bisikletleri imkanı olmayanlara yönlendirmesi şeklinde işleyecek. Sarı Bisiklet online platformunda, bisikletlerini yeniden kullanılması için hediye edecek olanlar, bisiklet onarım gerektiriyorsa proje dahilindeki onarım noktalarına gönderebilecek, kullanılır durumda bir arızası olmayan bisikletlerini ise direkt ihtiyaç sahiplerine yönlendirebilecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL