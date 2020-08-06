Türkiye genelindeki en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen " Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Kahramanmaraş'da denetim yapıldı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen denetimlerde Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı'nda denetimlere katılarak esnaf ile vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Esnaf ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Coşkun, herkesin hem kendi hem de başkalarının sağlığı açısından kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Toplum taşıma araçlarını da binen Vali Coşkun, hem sürücü hem de vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini hatırlattı.

Vali Coşkun, denetimlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 81 ilde daha çok rehberlik etmek amacıyla sahada denetim yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Amacımız, bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda belirlenen bu üç kurala azami derecede riayet etmelerini istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın bu duyarlılığıyla işbirliğiyle bu salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırız. Sağlık için hepimiz için kurallara hepimizin riayet etmesi gerekiyor."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Şazibey Halk Pazarı, alışveriş merkezleri, taksi durakları ile toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

Burada esnaf ve vatandaşlarla görüşen Güngör, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyulması çağrısında bulundu.