Son Dakika Haberleri: Türkiye genelindeki enerji akışı takip ediliyor

Türkiye genelindeki enerji akışı takip ediliyor

2 saat önce

Enerji Bakanı Dönmez, elektrik kesintilerine anında müdahale için TEİAŞ merkezinde kurulan elektrik koordinasyon merkezinden Türkiye genelindeki enerji akışını takip ediyor.

Türkiye genelindeki enerji akışı takip ediliyor, System.String[]
Enerji Bakanı Dönmez, elektrik kesintilerine anında müdahale için TEİAŞ merkezinde kurulan elektrik koordinasyon merkezinden Türkiye genelindeki enerji akışını takip ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye genelindeki enerji akışı takip ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]