Türkiye genelindeki enerji akışı takip ediliyor
2 saat önce
Enerji Bakanı Dönmez, elektrik kesintilerine anında müdahale için TEİAŞ merkezinde kurulan elektrik koordinasyon merkezinden Türkiye genelindeki enerji akışını takip ediyor.
Enerji Bakanı Dönmez, elektrik kesintilerine anında müdahale için TEİAŞ merkezinde kurulan elektrik koordinasyon merkezinden Türkiye genelindeki enerji akışını takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58
Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok
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