e-Devlet'te yeni dönem: Nöbetçi eczaneler görünecek!

Devlet dairelerindeki işlemleri dijital ortamlarda gerçekleştirmeyi sağlayan e-Devlet, gün geçtikçe daha farklı hizmetler veriyor. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmet sağlıyor. Bu hizmet sayesinde tüm nöbetçi olan eczane bilgilerine e-Devlet'ten ulaşmak mümkün olacak.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmet'i artık e-Devlet'te olacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildiriline ve ilk sağlık müdürlüklerinin onayladığı bildiriye göre, nöbetçi eczane bilgileri e-Devlet'te yer alacak. Böylelikle 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuruu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti' artık dijital olarak hizmet veriyor.

Kullanıcılar, bu hizmet sayesinde nöbetçi eczanelerin adreslerine ve konum bilgilerine kolay bir şekilde ulaşacak. Yeni hizmet uygulamada, 'Yeni Eklenen Hizmetler' bölümünde yer alıyor. Bunu yanı sıra e-Devlet uygulamasını arama kısmına 'TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti' yazarak da girmek mümkün.

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Kullanıcılar, bilgisayarın dışında cep telefonları üzerinden de ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanma şansına sahip. Hizmeti 'Favori Hizmetlerim' bölümüne ekleyenler ise tek adımla hizmete ulaşacak. Yeni hizmet sayesinde vatandaş, yakınındaki nöbetçi eczanenin yerini sokak sokak dolaşmadan rahat bir şekilde bulma imkanına sahip olacak. e-Devlet üzerinden bu hizmete erişmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak telefonunuzdaki uygulamadan ya da tarayıcıdan e-Devlet resmi sayfasına girin.

Daha sonra karşınıza sayfan 'Yeni Hizmetler' başlığına girin ya da arama kısmında 'TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti' yazın.

Ardından karşınıza çıkan sayfada, il ve nöbet tarihi seçimi yapın.

Bu işlemlerden sonra o ilde ve tarihte yer alan tüm nöbetçi eczaneleri görmenin mümkün. Aynı zamanda filtreleme yaparak ilçe seçimi de yapabilirsiniz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni hizmet faydalı oldu mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.