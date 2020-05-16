Twitter'da "Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Can Akıllı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma tamamlandı ve Türkiye Gerçekleri adlı Twitter kullanıcısı Aykın ile Ankara Kuşu adlı Twitter kullanıcısı Yaşar hakkında dava açıldı.

Aykın hakkındaki iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup s¸afaklarında tanrılas¸ması ilkelligˆimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uc¸suz bucaksız." ve "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ agˆır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler." şeklinde 15 Temmuz'u is¸aret edip bu giris¸imi mes¸ru ve gerekli go¨steren paylas¸ımları dolayısıyla Aykın'ın İstanbul'da başka bir davada yargılandığı belirtildi.

Aykın'ın, 2020 haziran ayını işaret eden tweetlerine de yer verilen iddianamede, şüphelinin, 7 Ocak'ta "HAZI·RAN gelse de ısınsak", 4 Ocak'ta "Haziran dedigˆin nedir ki; Go¨z ac¸ıp kapayıncaya kadar gelir" ve "Uykusuz gecelere bugu¨nden hazırlıklı olmak lazım...", 7 Ocak'ta ise "Lale devri bitti.. C¸o¨ku¨s¸ devri bas¸ladı... Cumhuriyetin kurulmasına az kaldı." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşımlarla FETÖ'nün faaliyetlerini meşru göstermenin ve üyelerinin morallerini yüksek tutmanın amaçlandığı belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"S¸u¨phelinin 2016 temmuz ayı o¨ncesi atmıs¸ oldugˆu ve 15 Temmuz hain darbe giris¸imini is¸aret eden paylas¸ımlarının akabinde, 2020 yılının ocak ayında birden fazla kez bu sefer de haziran ayına ilis¸kin olarak yukarıda yer alan paylas¸ımlarda bulunmasının, 2020 haziran ayında da bir kalkıs¸ma gerc¸ekles¸ecegˆi ve bu kalkıs¸manın da u¨lke menfaati ic¸in dogˆru oldugˆu intibaını uyandırdıgˆı, bu s¸ekilde tero¨r o¨rgu¨nu¨n eylemlerini mes¸ru go¨stererek aktif olarak o¨rgu¨t propagandası suc¸una ve u¨lke ic¸erisinde kaygı, korku ve panik yaratmaya devam ettigˆi anlaşılmıştır."

Şüpheli Aykın'ın ise savunmasına atılı suçlamaları kabul etmediği, haziran ayının gelmesinden kastettigˆi s¸eyin erken sec¸imin gelecegˆini belirtmek istemesinden kaynaklandıgˆını, kesinlikle o¨rgu¨t propagandası olus¸turacak bir eyleminin olmadıgˆını ifade ettiği belirtildi.

Aykın'ın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi paylaşımlarınının ise "tahmin" olduğu yönünde savunma yaptığı bildirildi.

Ankara Kuşu iddianamesi

"Ankara Kuşu" adlı sosyal medya hesabını kullanan Oktay Yas¸ar hakkında hazırlanan iddianamede ise şüphelinin, 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda "Gu¨len cemaatine yakın 4 isim bagˆımsız olarak sec¸ime giriyor", "Gu¨len kes¸ke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymıs¸" ve "Fetullah Gu¨len, go¨zyas¸larını tutamadı" s¸eklinde paylas¸ımlarda bulundugˆu belirtildi.

S¸u¨phelinin paylas¸ımlarının, FETO¨ elebaşı Gülen'i magˆdur, bu o¨rgu¨t ile elebaşının eylemlerini de mes¸ru go¨sterme amacını taşıdığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Yaşar hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle kamu davası ac¸maya yeter s¸u¨phe oluştuğu ifade edildi.

S¸u¨phelinin "Ankara Kuşu" kullanıcı adlı Twitter hesabından FETÖ'yü zımnen o¨ven, devlet organlarını ve yo¨neticilerini ku¨c¸u¨k du¨s¸u¨rmeyi amaçlayan asılsız haber ve bilgi ??ic¸erikleri paylas¸tığı belirtilen iddianamede, "Tero¨r örgu¨tu¨ propagandası suc¸unu gerektirir bu eylem dıs¸ında s¸u¨pheli hakkında bas¸latılan sorus¸turma kapsamında gerek digˆer sosyal medya paylas¸ımları ve kis¸isel yazıs¸maları, gerek HTS raporu c¸erc¸evesinde du¨zenlenen go¨ru¨s¸me analizi gerekse toplanan sair deliller c¸erc¸evesinde s¸u as¸amada silahlı tero¨r örgu¨tu¨ üyesi oldugˆuna yo¨nelik kamu davası ac¸maya yeter s¸u¨phe gerektirecek herhangi bir delil tespitinin bulunmadıgˆı" bildirildi.

İddianamede, Yaşar'ın ifadesine de yer verildi. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Yaşar, herhangi bir tero¨r o¨rgu¨tu¨ ic¸erisinde bulunmadıgˆını, sosyal medyadaki paylas¸ımlarının da o¨rgu¨t propagandası olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

FETÖ propagandasından hapis istemi

Hazırlanan iki iddianamede de incelenen sosyal medya paylaşımları, kişisel yazışmalar, HTS raporları doğrultusunda ve diğer deliller çerçevesinde Aykın ve Yaşar'ın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılmasını gerektirir delil bulunmadığı ancak şüphelilerin eylemlerinin zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası" suçuna girdiği tespitine yer verildi.

Bu kapsamda Aykın ve Yaşar'ın 1 yıl 6'şar aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.