Son Dakika Haberleri: Türkiye, Geri Dönüşümde İlk Sırada

Türkiye, Geri Dönüşümde İlk Sırada

9 dakika önce

Türkiye, 2018 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı aldı.

Türkiye, Geri Dönüşümde İlk Sırada, System.String[]
Türkiye, 2018 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı aldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2018 yılı dönüştürülebilir atık ithalat ve ihracat verilerini yayımladı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülke, geçen yıl toplam 16,6 milyar avroluk atık ihracatı, 11,2 milyar avroluk atık ithalatı gerçekleştirdi.

AB ülkelerinin söz konusu dönemde atık ihracatı 41,4 milyon ton, atık ithalatı ise 13,1 milyon ton oldu.

AB ülkelerinden dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye aldı.

Türkiye, 2018 yılında AB ülkelerinden yaklaşık 13 milyon ton dönüştürülebilir atık ithal etti. AB'den atık ithalatında Türkiye'yi en yakın 5,2 milyon tonla Çin, 4,7 milyon tonla Hindistan, 2,2 milyon tonla Pakistan ve 1,9 milyon tonla Endonezya izledi.

AB'nin atık ithal ettiği ülkelerin başında 3 milyon tonla Norveç yer aldı. Norveç'i, 2,5 milyon tonla İsviçre ve 2,1 milyon tonla ABD takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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