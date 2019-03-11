Son Dakika Haberleri: Türkiye, geri dönüşümde ilk sırada

Türkiye, geri dönüşümde ilk sırada

8 dakika önce

Geçen yıl AB'den dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye aldı.

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Geçen yıl AB'den dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye aldı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:30 

Ekonomi
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