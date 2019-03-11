Türkiye, geri dönüşümde ilk sırada
8 dakika önce
Geçen yıl AB'den dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye aldı.
Geçen yıl AB'den dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türkiye aldı
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:30
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