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Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi
6 saat önce
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:14 Kaynak: AA
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanlığına Necdet Buzbaş yeniden seçildi.
TÜGİS'den yapılan yazılı açıklamada, Sendikanın 34'üncü Olağan Genel Kurulunun 30 Kasım'da İstanbul'da düzenlendiği belirtildi.
Genel Kurulda, önceki dönem yönetimin mali ve idari bakımdan ibra edildiği aktarılan açıklamada, yapılan seçimde Necdet Buzbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçildiği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye gıda sanayisinin önde gelen kuruluşlarının üye olduğu TÜGİS'in üyelerinin toplu iş sözleşmesinin bağlanmasında sorumluluk üstlenmesinin yanında gıda sektörünün gelişmesi için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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