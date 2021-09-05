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Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı - Son Dakika

Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı

05.09.2021 22:47

Dışişleri Bakanlığı, Gine Cumhuriyeti'nde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANININ DERHAL SERBEST BIRAKILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

" Türkiye, seçimle iş başına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler vurgulandı.

"TÜRKİYE, GİNE'NİN YANINDA OLACAKTIR"

Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkiye, Gine'de yaşanan askeri darbeyi kınadı - Son Dakika Dünya


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