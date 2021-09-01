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Türkiye Girişimci Buluşması girişimcileri ve yatırımcıları Konya'da bir araya getirecek - Son Dakika

Türkiye Girişimci Buluşması girişimcileri ve yatırımcıları Konya'da bir araya getirecek

01.09.2021 13:04
Türkiye Girişimci Buluşması girişimcileri ve yatırımcıları Konya'da bir araya getirecek, System.String[]

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi ile bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek GİV Girişimcilik Ödülleri 3-4 Kasım'da Konya'da yapılacak.

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi ile bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek GİV Girişimcilik Ödülleri 3-4 Kasım'da Konya'da yapılacak.

GİV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB iş birliğiyle yapılan Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odasının destekleriyle Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, girişimci ve yatırımcıların yanı sıra bakanlık yetkilileri, başkanlıklar, yerel yöneticiler, Ar-Ge yöneticileri, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör, sanayi ve kamu üst düzey yöneticileriyle akademisyenleri bir araya getirecek.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında, Türkiye ve dünyadan fikir önderleri tarafından oturumlar gerçekleştirilirken B2B görüşmeleri, girişimcilere yönelik özel eğitimler de yer alacak. Ayrıca yeni fikirlerin, girişimci projelerinin sergilenmesi için katılımcıların stantları ile yer alabileceği özel bir sergi alanı da olacak.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren 1000'den fazla proje başvurusu alan, 300 projenin derecelendirildiği, bu yıl 8'incisi yapılacak GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni, etkinlik kapsamında 3 Kasım akşamı gerçekleştirilecek.

Girişimcileri cesaretlendirmeyi ve ödüllendirerek motive etmeyi hedefleyen GİV Girişimcilik Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan projelere sunduğu ödülle girişimcilere finansal kaynak desteği sağlayacak.

"Hedefimiz bu yıl 500'den fazla yeni fikir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİV Başkanı Mehmet Koç, Vakfın doğrudan doğruya girişimciliğin desteklenmesi, girişim ekosisteminin oluşturulması ve tanıtılması odaklı faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

Ülkedeki yeni başlayan girişimlerin büyük bölümünün 3 yılını doldurmadan sonlandığını dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Bunun temel sebebi girişimcilerin işlerini kurarken ihtiyaç duydukları tecrübeyi bilgi edinmek yoluyla elde edemiyor olmaları. GİV olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalarla bu alanda büyük rol üstleniyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinlikle de yatırımcı ve girişimcileri bir araya getirmeyi, yeni iş fırsatları için bir platform sağlamayı, oturumlarla girişimcilere yeni bakış açıları kazandırmayı ve sergi alanında fikirlerini sunmalarını hedefliyoruz."

Koç, etkinliği bu yıl 100'den fazla fikir önderi, 500'den fazla girişimci projesi ve 10 binden fazla ziyaretçiyle gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ödüller için son başvuru 30 Eylül'de

GİV Girişimcilik Ödülleri, bu yıl, GİV Özel Ödülü, Proje-Fikir Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, Akademisyen Ödülü, e-Ticaret Girişim Ödülü, Basın/Yayın/Medya Ödülü olmak üzere 9 kategoride sahiplerini bulacak.

Proje-Fikir Ödülleri kategorisinde ise ilk üçe giren proje ve fikir sahipleri, 50 bin lira, 30 bin lira ve 20 bin lira para ödülüyle projesini hayata geçirmesi için desteklenecek.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi ile 8'inci GİV Girişimcilik Ödülleri kayıt ve başvuruları https://www.turkiyegirisimcibulusmasi.com adresinden 30 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Girişimcilik, Türkiye, Kasım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Girişimci Buluşması girişimcileri ve yatırımcıları Konya'da bir araya getirecek - Son Dakika Ekonomi


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