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Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi (2) - Son Dakika

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi (2)

03.11.2021 12:21
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi (2)

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, "Bankacılık sistemimize diyoruz ki girişimcilerimizi finanse edin, girişimcilerin projelerine bakarak, kendi kredibilitesine bakarak finanse edin.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, "Bankacılık sistemimize diyoruz ki girişimcilerimizi finanse edin, girişimcilerin projelerine bakarak, kendi kredibilitesine bakarak finanse edin. Sadece gayri menkul ipoteği istemeyin. Belki de finanse etmediğiniz bir proje Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projesi olacak" dedi.

GİV'in gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi programı başladı.

GİV Başkanı Mehmet Koç, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği zirvenin açılışında, programla ortaya çıkacak enerjinin tüm ülkeye yayılacağına inandığını söyledi.

Zirvenin 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve büyük emek verildiğine dikkati çeken Koç, girişimciler için en zor konunun yatırımcı bulmak olduğunu, zirveye yatırımcıların katıldığını vurguladı.

"Girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyoruz"

Koç, yatırıcımlar için de en zor konunun doğru ve başarılı olacak girişimi bulmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada onu hedefliyoruz; girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyoruz. Akademik dünyamız çok değerli bilgiler üretiyor ama bir girişimci buradan bilgileri alıp onunla bir proje geliştirmediği sürece bu akademide kalıyor, ülkemize çok faydası olmuyor. Girişimcilerimize ve akademisyenlerimize diyoruz ki; 'bir araya gelin, projeler oluşturun ve bu projelere yatırım alarak büyütün' O nedenle burada çok sayıda üniversite ve teknokentler bulunuyor. Zirveyi girişimci ve yatırımcılarımız için fırsat olarak görüyoruz. Konya'da kamu kurumlarımız bu projeye sahip çıkıyor."

Ülkelerin söz sahibi olmasında her türlü gelişmişliğin önemli payı olduğuna değinen Koç, çok kutuplu dünyada yer almak için kamunun girişimcinin önünü açacak adımları atması gerektiğine işaret etti.

Bankacılara girişimcilerden "gayri menkul ipoteği istemesin" çağrısı

Koç, Türkiye'de girişimci ve yatırımcıların önünü açacak düzenlemelerin yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projelerle ülkemizin kalkınmasını sağlayabilirsek burada devletimizin adlığı rol daha da önemli hale gelecek. Öte yandan sağ olsunlar, Ziraat Bankası ana sponsorumuz. Bankacılık sistemimize diyoruz ki; girişimcilerimizi finanse edin, girişimcilerin projelerine bakarak, kendi kredibilitesine bakarak finans edin. Sadece gayri menkul ipoteği istemeyin. Belki de finanse etmediğiniz bir proje Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projesi olacak. Bu gözle bakmalarını istiyoruz. Bu, ülkemiz, insanımız ve coğrafyamız için önemli. Gelin daha rahat şartlarda girişimciliğimizi finanse edin. GİV olarak TÜGVA ile birlikte yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla girişimciliği ülkemizin gündemine taşımayı hedefliyoruz. Bu konuda da karınca kararınca başarılı olduğumuzu düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından zirvenin açılış kurdelesi protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan da konuşma yaptı.

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen, sergi ve ödül töreninden oluşan zirve, oturumlarla fikir önderlerini ağırlayacak.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, iki gün boyunca devam edecek.

(Bitti)

Mehmet Koç, Yatırımcı, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi (2) - Son Dakika


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