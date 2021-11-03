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Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi başladı (1) - Son Dakika

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi başladı (1)

03.11.2021 12:06
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi başladı (1)

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi programı başladı.

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi programı başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında, ortaokul, lise, üniversite ve lisans üstü eğitimi tamamlayan gençlere yönelik ülkenin dört bir yanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesinin ve bu çalışmaların içerisinde olmalarının önemine işaret eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemize ve gençliğine inanıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü gençlerimizin çalışma aşkına ve azmine yakından tanık oluyoruz. Ülkemiz özellikle son 19 yılda gerçekten çok değişti ve gelişti. Türkiye, özellikle gençlerimize ve girişimcilerimize sunulmuş imkanlarla Avrupa ülkelerinin daha ötesinde bir konuma gelmiş oldu. Bunda siyasi iradenin, koşulları doğru kullanan şirketlerin ve azimli genç girişimcilerin çok büyük payı var. İnovatif düşünceye sahip gençlerimiz, artık girişim sermayesine rahatlıkla ulaşabiliyor. Finansman kaynaklarına da aynı şekilde ulaşabiliyor."

Eminoğlu, TÜGVA'nın gençlerin inovatif düşüncelerini desteklediğine işaret ederek, "İş hayatında yöneticilik yapan ve yönetici adayı olan gençlerimiz için 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz 'Genç Yönetici Okulu' eğitimleri başta olmak üzere bir birinden değerli kıymetli çalışmalar yürütüyoruz. Genç Girişimci Akademik, Girişimci Masa çalışmalarıyla da gençlerimize bu noktada rol model olmaya ve onları desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konya'da düzenlenen zirvenin gençlerin değerlendirmesi gereken büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Eminoğlu, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen bu programda, Türkiye ve dünyadan fikir önderlerince oturumlar gerçekleştirilirken, diğer yandan birbirinden farklı sektörlerden önde gelen isimler sizlerle birlikte olacak. Savunma sanayisinden, yazılım ve lojistik firmalarına kadar çok sayıda girişimci firmalarla da bir arada olma fırsatının yakalamış olacağız. Girişimciliğin en önemli kurallarından networkünüz içinde bulunmanızda büyük fırsat sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, TÜGVA'nın gençleri desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, gençlerin ve yarının gelişmesine katkı sunacak bu faaliyetin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti.

(Sürecek)

Enes Eminoğlu, Türkiye, Konya, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi başladı (1) - Son Dakika


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