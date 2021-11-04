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Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu - Son Dakika

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu

04.11.2021 17:48
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, "Savunma Sektöründe Yerli Girişimciliği Rolü" oturumuyla devam etti.

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, "Savunma Sektöründe Yerli Girişimciliği Rolü" oturumuyla devam etti.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi yaptı.

Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın, savunma sanayisi alanında altyapısı olan bir kent olduğunu söyledi.

Konya'da yüzlerce firmanın, savunma ve havacılık sanayisine yönelik çalıştığına dikkati çeken Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Konya, savunma ve havacılık ihracatında önemli bir paya sahip. Bu konuda ilk 5 ilimiz arasında yer alıyor. Bu da önemli bir figür. Konya'daki firmalarımız üretimleriyle, milli piyade tüfeğimiz MPT-76, MİLGEM, korvet mili gemimiz, Altay tankı, hava-kara savunma sistemlerimizde önemli katkılar yapan bir ilimiz. TÜMOSAN bildiğiniz üzere burada en büyük savunma sanayi firmalarından biri. Orada üretilen Pusat aracı, motorize bir zırhlı araç."

Bu anlamda Konya'da savunma sanayisinde yerli girişimciliğin konuşulmasının önemli olduğunu vurgulayan Tüfekçi, "ASELSAN Konya şirketimiz de yaklaşık 3 yıl önce ASELSAN'ın bölünerek büyüme yoluyla, Konya'da 24 girişimciyle kurulan ve bu şehrin savunma sanayisinde geldiği aşamayı ispatlayan çok değerli bir ortaklık. Bu büyük firmaların elde ettikleri birikimleriyle, girişimcilerin, girişimci ruhlu insanların dinamizmini bir araya getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

İDEF Fuarı'nda da bu amaca yönelik "Stratejik Çözüm Ortaklıkları İşbirliği Protokolü"nü imzaladıklarını hatırlatan Tüfekçi, "Bu işbirliği kapsamında Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi içerisinde stratejik çözüm ortakları ile iş ortaklığı modeli oluşturulacak ve kurumsal işbirliği, açık inovasyon, girişimcilik faaliyetleri ve girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek." dedi.

ROKETSAN Satın Alma Direktörü Adil Sezengöz de zirve kapsamında Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ROKETSAN olarak satın almalarının yüzde 79'unu yerli firmalardan gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezengöz, "Bunu gurur duyarak söylüyoruz. Tedarikçimizin tedarikçisi yabancı firma olabiliyor. Ancak nihayetinde ROKETSAN olarak yüzde 79 dışa bağımlılıktan kurtulmuş durumdayız." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanlığının girişimcilerle savunma sanayinde ileri gelen firmalar arasında konu bazlı bağlantı kurmasının olumlu sonuçları doğurduğunu dile getiren Sezengöz, şöyle konuştu:

"Bunu çok değerli buluyorum. Savunma sanayisinde yatırım yapmak, meşakkatli bir iş, zaman alan bir iş. Sabır istiyor ve biraz maliyete katlanmayı gerektiriyor ama sonuç alınca doyumsuz bir tadı oluyor. İnşallah bu yöntemle çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık da girişimciliği "adanmışlık" olarak değerlendirdiğini, bu adanmışlıkla işin sonucundaki bereketin de çok hızlı elde edilebildiğini söyledi.

24 ortak ve ASELSAN'ın yüzde 51 katkısıyla kurulmuş bir şirket olduklarını belirten Işık şunları kaydetti:

"İnşallah yetkinliği olan sanayimizi, yeterlilikle birleştirerek savunma sanayi sektörümüze hizmet edebilir hale getireceğiz. Savunma sanayisine gönül verebilmek veya savunma sanayisine iş yapabilmek dünyaya iş yapabilmektir. Çünkü, savunma sanayimizdeki temel disiplinler global, tüm dünyada geçerliliği olan temel şartlar üzerine kurulmuştur."

TR Motor Genel Müdürü Osman Dur ise Türkiye'nin hava platformlarına yerli, milli ve özgün tasarımla motor geliştirmek için kurulmuş bir şirket olduklarını belirtti.

Özellikle yerli ve özgün tasarımın altını çizmek istediğini dile getiren Dur, şunları kaydetti:

"Tamamen ülkenin bütün hatları kendisine ait olup ülkenin ürettiği bütün havacılık platformlarına motor geliştirebilecek kabiliyeti olan bir şirket olma vizyonuyla TR Motor Anonim Şirketi kuruldu. Tabii bu zamana kadar kendi içimizde biliyorsunuz Türkiye'nin uluslararası firmalarda yetiştirdiği çok başarılı mühendisler var. Bunların yarısı Türkiye'ye dönüp ülkemizin savunma sanayisindeki bazı şirketlerde, yarısı da yurt dışındaki bazı firmalarda çalışıyordu. Biz bu arkadaşları TR Motor çatısı altında toplamaya başladık."

Savunma Sanayi, Havacılık, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu - Son Dakika


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