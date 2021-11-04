Üye Girişi
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu - Son Dakika

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu

04.11.2021 23:51

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, "Savunma Sektöründe Yerli Girişimciliği Rolü" oturumuyla devam etti.

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, "Savunma Sektöründe Yerli Girişimciliği Rolü" oturumuyla devam etti.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi yaptı.

Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın, savunma sanayisi alanında altyapısı olan bir kent olduğunu söyledi.

Konya'da yüzlerce firmanın, savunma ve havacılık sanayisine yönelik çalıştığına dikkati çeken Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Konya, savunma ve havacılık ihracatında önemli bir paya sahip. Bu konuda ilk 5 ilimiz arasında yer alıyor. Bu da önemli bir figür. Konya'daki firmalarımız üretimleriyle, milli piyade tüfeğimiz MPT-76, MİLGEM, korvet mili gemimiz, Altay tankı, hava-kara savunma sistemlerimizde önemli katkılar yapan bir ilimiz. TÜMOSAN bildiğiniz üzere burada en büyük savunma sanayi firmalarından biri. Orada üretilen Pusat aracı, motorize bir zırhlı araç."

Bu anlamda Konya'da savunma sanayisinde yerli girişimciliğin konuşulmasının önemli olduğunu vurgulayan Tüfekçi, "ASELSAN Konya şirketimiz de yaklaşık 3 yıl önce ASELSAN'ın bölünerek büyüme yoluyla, Konya'da 24 girişimciyle kurulan ve bu şehrin savunma sanayisinde geldiği aşamayı ispatlayan çok değerli bir ortaklık. Bu büyük firmaların elde ettikleri birikimleriyle, girişimcilerin, girişimci ruhlu insanların dinamizmini bir araya getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

İDEF Fuarı'nda da bu amaca yönelik "Stratejik Çözüm Ortaklıkları İşbirliği Protokolü"nü imzaladıklarını hatırlatan Tüfekçi, "Bu işbirliği kapsamında Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi içerisinde stratejik çözüm ortakları ile iş ortaklığı modeli oluşturulacak ve kurumsal işbirliği, açık inovasyon, girişimcilik faaliyetleri ve girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek." dedi.

ROKETSAN Satın Alma Direktörü Adil Sezengöz de zirve kapsamında Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ROKETSAN olarak satın almalarının yüzde 79'unu yerli firmalardan gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezengöz, "Bunu gurur duyarak söylüyoruz. Tedarikçimizin tedarikçisi yabancı firma olabiliyor. Ancak nihayetinde ROKETSAN olarak yüzde 79 dışa bağımlılıktan kurtulmuş durumdayız." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanlığının girişimcilerle savunma sanayinde ileri gelen firmalar arasında konu bazlı bağlantı kurmasının olumlu sonuçları doğurduğunu dile getiren Sezengöz, şöyle konuştu:

"Bunu çok değerli buluyorum. Savunma sanayisinde yatırım yapmak, meşakkatli bir iş, zaman alan bir iş. Sabır istiyor ve biraz maliyete katlanmayı gerektiriyor ama sonuç alınca doyumsuz bir tadı oluyor. İnşallah bu yöntemle çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık da girişimciliği "adanmışlık" olarak değerlendirdiğini, bu adanmışlıkla işin sonucundaki bereketin de çok hızlı elde edilebildiğini söyledi.

24 ortak ve ASELSAN'ın yüzde 51 katkısıyla kurulmuş bir şirket olduklarını belirten Işık şunları kaydetti:

"İnşallah yetkinliği olan sanayimizi, yeterlilikle birleştirerek savunma sanayi sektörümüze hizmet edebilir hale getireceğiz. Savunma sanayisine gönül verebilmek veya savunma sanayisine iş yapabilmek dünyaya iş yapabilmektir. Çünkü, savunma sanayimizdeki temel disiplinler global, tüm dünyada geçerliliği olan temel şartlar üzerine kurulmuştur."

TR Motor Genel Müdürü Osman Dur ise Türkiye'nin hava platformlarına yerli, milli ve özgün tasarımla motor geliştirmek için kurulmuş bir şirket olduklarını belirtti.

Özellikle yerli ve özgün tasarımın altını çizmek istediğini dile getiren Dur, şunları kaydetti:

"Tamamen ülkenin bütün hatları kendisine ait olup ülkenin ürettiği bütün havacılık platformlarına motor geliştirebilecek kabiliyeti olan bir şirket olma vizyonuyla TR Motor Anonim Şirketi kuruldu. Tabii bu zamana kadar kendi içimizde biliyorsunuz Türkiye'nin uluslararası firmalarda yetiştirdiği çok başarılı mühendisler var. Bunların yarısı Türkiye'ye dönüp ülkemizin savunma sanayisindeki bazı şirketlerde, yarısı da yurt dışındaki bazı firmalarda çalışıyordu. Biz bu arkadaşları TR Motor çatısı altında toplamaya başladık."

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu
Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu

Savunma Sanayi, Havacılık, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi 23:44 Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi Hastane çalışanından korkunç itiraf! İki kadını öldürüp 100'den fazla cesede istismarda bulunmuş 23:19 Hastane çalışanından korkunç itiraf! İki kadını öldürüp 100'den fazla cesede istismarda bulunmuş Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler 23:15 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı 22:31 Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz 19:12 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü

Son Dakika Haberleri
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:18 Hastane çalışanından korkunç itiraf! İki kadını öldürüp 100'den fazla cesede istismarda bulunmuş
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
22:46 Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi
22:44 Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı
22:31 Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı
22:13 Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
21:53 Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir         
23:52
İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi         
23:34
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi         
23:16
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti         
21:54
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı         
21:22
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor         
17:35
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 23:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde savunma sanayisinde yerli girişimin önemi konuşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement