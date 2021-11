Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nin ilk günü söyleşilerle devam etti - Son Dakika

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, "Girişimciliğin ikinci kuralı ispatlı güvenilir olmaktır. Her insan güvenilirdir, her iş adamı güvenilirdir, her girişimcinin güvenilir olması beklenir. İspatlı güvenilir olmak, şeffaf olmaktır. Kendinize karşı, ailenize, işinize şeffaf olmak, ispatlı güvenilir olmak çok kıymetlidir. Benim bütün girişimci adaylarına tavsiyemdir." dedi.

GİV'in gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi programının ilk günü söyleşilerle devam etti.

GİV Başkanı Koç, "Girişimciliğin 2. Kuralı" başlıklı konuşmasında, girişimci ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kendi hayatından örnekler veren Koç, "Girişimciliğin 2. Kuralları"nı kendi hayatından yola çıkarak oluşturduğunu söyledi.

Girişimciliğin 2. kurallarının fırsatları kaçırmamak ile başladığını vurgulayan Koç, "Girişimciliğin ikinci kurallarını çoğu zaman olaylara yaslayarak, anlatmaya çalışıyorum. Girişimciliğin ikinci kuralı Ar-Ge yapmak. Ben Ar-Ge'nin 'Arakla, Geliştir' diye de çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir konu ile uğraşıyorsan, bu konu dünyada yapılmışsa lütfen o konuya bir bak ve onu geliştir. Çinlilerin 'Siz yapın, biz taklit ederiz.' dedikleri gibi."

Koç, girişimciliğin diğer bir ikinci kuralının da "Hırs, iyidir ama çok hırs sizi çok yorar." olduğunu dile getirerek, hırsın nerede duracağına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

"Girişimciliğin 2. Kuralı" konseptinin girişimci adayları için faydalı olabileceğine inandığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Girişimciliğin ikinci kuralı ispatlı güvenilir olmaktır. Her insan güvenilirdir, her iş adamı güvenilirdir, her girişimcinin güvenilir olması beklenir. İspatlı güvenilir olmak, şeffaf olmaktır. Kendinize karşı, ailenize, işinize şeffaf olmak, ispatlı güvenilir olmak çok kıymetlidir. Benim bütün girişimci adaylarına tavsiyemdir. Girişimciliğin en önemli ikinci kuralı ispatlı güvenilir olmaktır. Eğer ispatlı güvenilir olmayı başarabilirseniz size çok büyük kredi muslukları açılır. Buradan en önemli ikinci kurala geçiyorum, borçlanmak. Türkiye'de bizim yetiştiğimiz kültürde borç kötü bir şey. Herkes 'Borcum olmasın' istiyor. ya arkadaş neden olmasın. Bizim kültürümüzdeki bu, inancımız değil bu. Mesela borçlu insanın hacca gitmesi hoş karşılanmaz. Borçlu insan zekat vermez. Bizim gibi girişimcilerin borcu bitmez ki. O zaman bana hayat boyu zekat düşmez aslında. Bizim gibi girişimci kafalı yatırımcı insanların borcu hiç bitmez ki. Biz cebimizde para da olsa bir kısmını finansmanla yaparız. O zaman eğer bizim imam arkadaşlara sorarsanız, 'Borcu olana zekat düşmez.' Ben buna katılmıyorum. Bizi bu konuda kandırmışlar. Demişler ki; 'Ey Müslüman sakın borca girme.' Ben açıkçası fetva makamı değilim ama borçlanmanın doğru mantıkla, akılla, bir gencin kendi projesi için borçlanırken bu borcu doğru kullanması gerektiğini düşünüyorum."

Koç, söyleşi sonunda dinleyicilerden gelen soruları cevapladı.

Bir katılımcının "Girişimciliğin 1. Kuralı"nı sorması üzerine Koç, genç girişimcilerin dikkatini çekmek için ikinci kuraldan başladığını, bunun da kurallar bütünü olduğunu söyledi.

Koç, her sektörün, her girişimcinin kendi birinci kuralını oluşturacağını vurguladı.

Daha sonra, Tomorrowism Kurucusu ve Fütüristler Derneği İstişare Kurulu Üyesi Eray Yüksek ve YouthHolding Üst Düzey Yöneticisi Emrah Kaya, "Dijital Dönüşümün Girişimciliğe Etkisi" konulu söyleşi yaptı.

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen, sergi ve ödül töreninden oluşan zirve, oturumlarla fikir önderlerini ağırlayacak.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, iki gün boyunca devam edecek.