Son Dakika Haberleri: Türkiye Girişimci Kadın Buluşması - Emine Erdoğan (1)

Türkiye Girişimci Kadın Buluşması - Emine Erdoğan (1)

49 dakika önce

- Anlaşma imzalanmasından görüntüler Genel görüntüler Emine Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda,...

- Anlaşma imzalanmasından görüntüler
Genel görüntüler
Emine Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:23 Kaynak: AA

İstanbul, Emine Erdoğan, Türkiye, Güncel
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