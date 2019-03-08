Türkiye Girişimci Kadın Buluşması - Ticaret Bakanı Pekcan (3)
42 dakika önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları İSTANBUL - "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:28 Kaynak: AA
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