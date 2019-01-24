Doğu Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Glütensiz Şefi Süleyman Engin, "Aslında Türkiye
, glütensiz ham madde zengini bir ülkedir fakat bunun farkında değiliz." dedi.
Engin, Çorum
Çölyak Derneğinin "Glütensiz Üret, Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, çölyak hastalarının özel bir reçete ile beslenmeleri gerektiğini söyledi.
Hastaların beslenme ile ilgili sorunlarına çözüm aramak amacıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde dünyanın ilk glütensiz mutfağını kurduklarını belirten Engin, "Bu mutfakta glütensiz şeflerimizi yetiştiriyoruz. Ayrıca dünyada ilk olarak müfredat geliştiriyoruz. Müfredatın içerisinde yüzlerce reçete bulunuyor. Bu reçeteler, glütensiz mutfağı formülize ediyor." diye konuştu.
Hazırladıkları reçetelerde pirinç unundan keçi boynuzu ununa, patates nişastasından chia tohumuna kadar 27 ham madde kullandıklarını dile getiren Engin, şöyle devam etti:
"Çölyak hastalarının evinde yapmakta zorlandığı ekmeği, böreği, çöreği, baklavayı, glütensiz mutfağımızda geliştirdiğimiz reçetelerle yapmanız artık mümkün. Glütene alternatif olarak kullandığımız 27 ham madde, Türkiye'de bol miktarda var. Aslında Türkiye, glütensiz ham madde zengini bir ülkedir fakat bunun farkında değiliz. Bunu fark ettiğimizde 2 temel problemimiz ortadan kalkacak. Öncelikle doğru besini yapamama problemi ortadan kalkacak. Diğeri ise çölyak hastalarının pahallı olan besinleri daha ucuza temin edilecek. Bu hastalığa 'zengin hastalığı' denilmektedir. Ham maddeye ulaştıktan sonra bu maddelerinin birbirine hangi oranlarla karıştırılacağı da önemli bir konu. En iyi börek ya da ekmek için hangi ham maddenin birbirine ne kadar karıştırılması gerektiğini biz reçete halinde hazırlıyoruz. Göz kararı birbirine karıştırarak değil, ince hesaplar yaparak birbirine karıştırıyoruz. Bu gibi ürünlerin üretimi arttıkça, piyasadaki glütensiz ürünlerin fiyatı da azalacaktır."
Çölyak hastalığının neden ve belirtileriyle psikolojik etkileri hakkında sunumların da yapıldığı toplantı, soru cevap bölümüyle son buldu.