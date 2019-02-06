Son Dakika Haberleri: Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Namağlup Şampiyon

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Namağlup Şampiyon

2 saat önce

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Elit Takımlar Uluslararası Kadınlar Goalball Turnuvası'nda namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı Namağlup Şampiyon, System.String[]
Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Elit Takımlar Uluslararası Kadınlar Goalball Turnuvası'nda namağlup şampiyon oldu.

Türkiye'ye gurur yaşatan Kadın Goalball Milli Takımı Japonya'da destan yazdı. Milliler, finalde ev sahibi Japonya'yı 3-0 yenerek turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. Japonya'da düzenlenen dörtlü turnuvaya Türkiye yanı sıra; ABD, Brezilya ve Japonya katıldı. 29 Ocak'ta başlayan turnuvaya Yenimahalle Belediyesi Goalball Takımı'nın başarılı sporcularından; Sevda Altunoluk, Neşe Mercan ve Sevtap Altunoluk milli formayı terletti.

Goalball nedir?

Goalball, 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından, savaşta görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla icat edilmiş bir oyundur. Oyun, dünyaya 1976 yılında Kanada, Toronto'daki Paraolimpiyatlar'da tanıtılmıştır ve o zamandan beri her Paraolimpiyatlar'da oynanmaktadır. İlk Dünya Şampiyonası 1978 yılında Avusturya'da gerçekleştirilmiştir ve o yıldan beri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. O zamandan sonra Goalball'un popülaritesi giderek artmıştır, oyun bugün tüm Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) üye ülkelerinde oynanmaktadır. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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