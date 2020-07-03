Türkiye Golf Federasyonu, Dünya Handikap Sistemi dönüşümünü tamamladı

Türkiye Golf Federasyonu, 1 Ocak'ta devreye giren yeni Dünya Handikap Sistemi için dönüşümünü tamamladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla tanıtılan ve tüm ülke federasyonlarının uygulamaya alacağı Dünya Handikap Sistemi'ne geçişin tamamlandığı belirtildi.

Tüm dünyada geçerli olacak yeni sistemin, eski sisteme göre çok daha kapsayıcı ve oyuncuların oyun becerilerini daha aktif olarak yansıtacağı vurgulandı.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın sonucu belirlenen yeni sistemde mümkün olduğunca çok oyuncunun handikap alabilmesinin sağlandığı aktarıldı. Böylece yeni oyuncuların daha kolay handikap alabileceği, aldıkları handikapları dünyanın her yerine taşıyabileceği ve dünyanın her yerinden diğer golfçülerle eşit koşullarda yarışabileceği ifade edildi.

Türk sporcuların handikaplarının da belirlendiği ve yeni handikaplara federasyonun sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.