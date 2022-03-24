Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi

24.03.2022 18:51
Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi

Türkiye Golf Federasyonu, bugün golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Türkiye Golf Federasyonu, bugün golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Türkiye Golf Federasyonu'nun İstanbul'daki ofisinde düzenlenen toplantıya Türkiye Golf Federasyonu'ndan TGF Başkan Vekili ve TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Ziylan, TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Üyesi Merve Sarıgöl katıldı. 11 kulübün başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Ziylan, kulüplerin ve Türk golfünün sorunlarıyla çözüm önerilerini çok detaylı bir şekilde görüşüp, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu: 'Federasyonumuz uluslararası alanda resmiyet kazanacak' Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu: 'Federasyonumuz uluslararası alanda resmiyet kazanacak' Katar Emiri ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir bir araya geldi Katar Emiri ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir bir araya geldi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:08:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement