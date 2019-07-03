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Türkiye Golf Turu

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunca düzenlenen Türkiye Golf Turu'nda erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç, kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker birinci oldu.

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Türkiye Golf Federasyonunca düzenlenen Türkiye Golf Turu'nda erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç, kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker birinci oldu.
Şubat ayında başlayan ve 10 etaptan oluşan Türkiye Golf Turu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda oynanan son ayak müsabakalarıyla tamamlandı.
1 Temmuz'da başlayan son ayağa Serik BGA, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İGGA, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Klassis Golf Kulübünden 21 sporcu katıldı.
Onuncu ayak müsabakalarının ardından Türkiye Golf Turu'nu kazanan sporcular, oynadıkları 30 raundun en iyi 20 raunt dereceleri alınarak belirlendi.
Turda erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç, toplamda bin 399,1 vuruşla birinci olurken, kadınlarda National BGK'den Petek Peker toplamda bin 494,8 vuruşla şampiyonluğa ulaştı.
Erkeklerde National AGGA sporcularından Orkunhan Kaplan toplamda bin 506,8 vuruşla ikinci, Berk Çelik de bin 523,9 vuruşla üçüncü oldu.
Kadınlarda ise National BGK'den İrem Demir toplamda bin 524,3 vuruşla ikinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci de bin 587,6 vuruşla üçüncülüğü elde etti.
Turnuvanın ardından şampiyon sporculara kupalarını, Türkiye Golf Federasyonu İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Spor
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