Türkiye Golf Turu'nda 1. Ayak Heyecanı Başladı

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakaları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde başladı.





TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakaları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde başladı.



Kaya Palazzo Golf Kulübünde başlayan müsabakalara, Ali Altuntaş, Ulaş Karataş, Bülent Karataş, Hamza Sayın, Fahrettin Kök, Mustafa Hocaoğlu, Tuğçe Erden ve Gülten Gül Gözüyanık gibi isimler başta olmak üzere, 7 golf kulübünden 18'i erkek 27 sporcu katılıyor. 3 gün sürecek yarışmlararda sporcular, 54 çukurda oynayacak.



Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda sıralamada ilk 3 sırayı alacak olan erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.



Organizasyonun 2. Ayağı 15-17 Şubat tarihleri arasında Muğla'da bulunan Regnum Golf Country Kulübü'nde gerçekleştirilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Müsabakalardan görüntü



- Antalya

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