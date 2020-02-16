Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak tamamlandı - Son Dakika Spor

Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak tamamlandı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası tamamlandı.

Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakası 14-16 Şubat tarihleri arasında Belek'te düzenlendi. Turnuvada, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Gloria Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 224 (+8) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 225 (+9) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Orkunhan Kaplan 236 (+20) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar grossda Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 224 (+8) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 230 (+14) gross skorla ikinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık 240 (+24) gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayak mücadelesi 28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Belek'te oynanacak.


Türkiye, Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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