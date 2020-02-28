Türkiye Golf Turu'nda 4. Ayak başladı

TÜRKİYE Golf Federasyonu Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayak müsabakası, Antalya Belek'te başladı.Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayak mücadelesinde National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Ant. Bahçeşehir'den 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı. Titanic Med- Forrest Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların birinci raundunun ardından erkekler grossda National AGGA'dan Berk Çelik 69 (-1) gross skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 70 (par) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Taner Yamaç 72 (+2) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.Kadınlar grossda Ant. Bahçeşehir'den İrem Demir 80 (+10) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 81 (+11) gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgın Zeynep Denizci 82 (+12) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. Ayak mücadelesinin ikinci raundu 29 Şubat'ta Titanic Med-Forrest Sahası'nda devam edecek.