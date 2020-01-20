Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı

7 saat önce

TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 1'inci ayak mücadelesi tamamlandı.

Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak müsabakaları tamamlandı, System.String[]

TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 1'inci ayak mücadelesi tamamlandı.

Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1'inci ayak mücadelesi Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde yapıldı. Bir otelin sahasında oynanan turnuvada Kemer Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den toplamda 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti. Müsabakanın final raundunun ardından erkekler grossta National AGGA sporcularından Orkunhan Kaplan ve Taner Yamaç toplamda 217'şer (+4) gross skorla ilk sırayı paylaşırken, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 223 (+10) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 229 (+16) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar grossta National BGK'dan Petek Peker toplamda 235 (+22) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 238 (+25) gross skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir 239 (+26) gross müsabakaları üçüncü sırada tamamladı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da oynanacak.


Bahçeşehir, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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