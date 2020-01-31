Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı Antalya'da başladı

6 saat önce

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakaları, bugün Antalya Belek'te başladı.

Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı Antalya'da başladı, System.String[]

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakaları, bugün Antalya Belek'te başladı.

Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak mücadelesinde National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçehir Koleji'nden 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

Titanic Golf Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk raundunun sonunda erkekler grossda National AGGA sporcularından Berk Çelik 74 (+4) gross skorla birinci, Orkunhan Kaplan 75 (+5) gross skorla ikinci, Taner Yamaç 76 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar grossda Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 77 (+7) gross skorla birinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 78 (+8) gross skorla ikinci, National BGK'dan Petek Peker 84 (+14) gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

?TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakasının ikinci raund mücadelesi yarın Titanic Golf Sahası'nda devam edecek.


Antalya, Türkiye, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]