Son Dakika Haberleri: Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı Samsun'da başladı
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Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı Samsun'da başladı

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 9. ayak mücadelesi, Samsun'da başladı.

Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağı Samsun'da başladı, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 9. ayak mücadelesi, Samsun'da başladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya Kemer Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden 21 sporcu katılıyor.
Türkiye Golf Turu 9. ayak müsabakasının ilk raundunun sonunda erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç 70 (-2) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Kerem Tanpolat, National BGK'den Veli Buğra Kuş ve National AGGA'dan Berk Çelik 78'er (+6) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Deniz Özdoğan 80 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker 73 (+1) gross skorla birinci, milli sporcu Celine Ustgard 78 (+6) gross skorla ikinci, National BGK'den İrem Demir 81 (+9) gross skorla üçüncü oldu.
Türkiye Golf Turu'nun 9. ayak mücadelesinin ikinci raundu, yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:40 Kaynak: AA
Kemer, Türkiye, Samsun, Spor
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