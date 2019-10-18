Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK
Son Dakika Güncel TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

1 saat önce

FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) destek mesajı verdi.

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK, System.String[]

FIRAT Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) destek mesajı verdi.

Vakıf üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, "Türkiye, emperyalist (sömürgeci) güçlerle savaşmaktadır. DEAŞ terör örgütüne karşı operasyon yapacağız diyerek, 65 ülkeyle koalisyon kuran ABD, teröristlere binlerce tır silah vermiş ve onları eğitmiştir. Desteğini de sürdürmektir. Bu gerçekler ortadayken, ABD'ye birşey demeyenler, Türkiye'ye dil uzatıp, ordumuzu yıpratmak istemektedirler. Ordumuz, sivil halka zarar vermemek için gerekli hassasiyeti göstererek terörle mücadele etmektedir" dedi.

Akbulut, "Devletimiz, güvenliğimiz bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için adım atmıştır. Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek destek olmalıyız. Bu günler siyasi hesapların yapılacağı günler değildir. Her türlü ambargo ve saldırıyı, milli dayanışmayla yenecek güçteyiz. Türkiye'nin başarısı mazlum milletlere ve İslam Dünyasına moral vermektedir. Korku, tuzak ve tehditle kendi içine hapsedilen İslam alemi, inşallah Barış Pınarı zaferi ile vurulan prangaları söküp atacaktır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, üyeleriyle birlikte 'Barış Pınarı Harekatını' desteklemektedir. TGTV, Kahraman Ordumuzun, Devletimizin, devletimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Emperyalist güçlerle savaşan ordumuzun muzaffer olacağına inancımız tamdır. Dua etmekteyiz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Ordumuza zafer diliyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplu fotoğraf çekimi sırasında vakıf üyeleri Mehmetçiğe destek amacıyla asker selamı verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklaması

-Asker selamı

-Detaylar


Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:32 Kaynak: DHA
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