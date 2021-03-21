Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesini milletin memnuniyetle karşıladığını, kaygıların giderildiğini ifade etti.

Akbulut, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde dahil olunan İstanbul Sözleşmesi'nin 7 yıllık uygulaması neticesinde aile yapısının güçlenmediği gibi aile cinayetlerinin de kamuoyunun gündeminden düşmediğini belirtti.

"Bu sözleşmeyi kendisine kalkan yapan marjinal lobilerin propaganda gücü artmış ve faaliyetleri çocuklarımızı tehdit eder güce ulaşmıştır" ifadelerini kullanan Akbulut, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, satır aralarına gizlediği kavramlar ve dayattığı uygulamalarla aile kurumumuzda ve toplumda ciddi ayrışmalara neden olmuştur. Kamuoyunda tartışmalı hale gelen ve toplumsal desteği kalmayan İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesini milletimiz memnuniyetle karşılamıştır. Kaygılar giderilmiştir. Aileyi güçlendirecek, kadın ve çocuklarımızı her türlü şiddetten koruyacak gerekli düzenlemeleri yapacak değerlere ve iradeye de sahibiz. Atılacak yeni adımlarda katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, tüm üyelerimizle birlikte sözleşmeden çekilme kararını alan Cumhurbaşkanımıza, devlet erkanına, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Milletinden yükselen talepleri hiç tereddüt etmeden yerine getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız."