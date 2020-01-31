Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfından Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail liderlerinin bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna anlaşma olarak sundukları metni, "Siyonizmin yeni bir işgal planı" olarak niteledi.

Filistinlilerin mahkumiyeti üzerine yazılan bir metni anlaşma olarak ilan etmeyi "yüzsüzlüğün ve azgınlığın son basamağı" olarak yorumlayan Akbulut, "ABD ve İsrail'in Filistinlileri yok sayarak yaptıkları anlaşma, suya yazılan bir yazıdır. Uluslararası hukuki kararlara rağmen, Filistinlilere ve ibadethanelere saldırma özgürlüğünü her defasında kullanan İsrail, gündeme getirilen anlaşma ile güvenliği için değil, ABD başkanlık seçimleri için sahnede yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananların devletler arası bir sorun değil, devletleri de içine alan medeniyetler arası bir sorun olduğuna işaret eden Akbulut, tüm devletlerin bu sorunun bir parçası olduğunu kaydetti. ABD ve İsrail'in, Filistin ve Mescid-i Aksa için "Bu böyle olacak." demesinin "küresel bir zorbalık" olduğunu vurgulayan Akbulut, tüm İslam dünyasının bu zorbalığa karşı direneceğini ifade etti.

Akbulut, Filistinlilerin birlik ve beraberlik içinde insanca yaşayacakları, bölgede, İslam aleminde ve dünyada saygınlıkla yerlerini alacakları ve başkenti Kudüs olacak bağımsız bir devlet kurma hakları olduğuna, İsrail ve yandaşlarının bunu asla engelleyemeyeceklerine dikkati çekti.

Gündeme getirilen anlaşma metninin gayriciddi ve gayrimeşru olduğunu, muhatabının da olmadığını belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"İsrail, kendini kural koyan bir güç olarak görebilir ama İslam dünyası o gücü de İsrail'i de lanetlemeye devam edecektir. İsrail'i barışın, Filistinlileri terörün temsilcisi görüp, Filistinli kardeşlerimizi arkadan hançerleyen iş birlikçi bölge devlet yöneticilerini de kınıyoruz. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, ABD'den dünya kamuoyuna taşınan söz konusu anlaşmayı suni bir gündem olarak görüyoruz. Asıl olan ise Filistin ve Mescid-i Aksa mücadelemizdir. İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek, işgal ve devlet terörü uygulamalarından bir an önce vazgeçmesi gerekiyor."