Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek
15.03.2021 09:11
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası, 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası, 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önlemlerin alınacağı şampiyona, kadınlar ve erkeklerde T11, T12 ve T13 kategorilerinde gerçekleştirilecek.
Müsabakalara katılacak spor kulüpleri başvurularını 26 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecek.
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