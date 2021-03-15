Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonası, 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önlemlerin alınacağı şampiyona, kadınlar ve erkeklerde T11, T12 ve T13 kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Müsabakalara katılacak spor kulüpleri başvurularını 26 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecek.