Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı

GAZİANTEP'te, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası 8 farklı branşta 270 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonaya koşu branşında katılan 8 yaşındaki Yağmur Elverişli, yarışta silahla yapılan başlama atışından korktuğu için gözyaşlarına boğuldu.

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