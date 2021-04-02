Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı - Son Dakika

Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı

02.04.2021 16:53
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı, System.String[]

GAZİANTEP'te, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası 8 farklı branşta 270 sporcunun katılımıyla başladı.

GAZİANTEP'te, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası 8 farklı branşta 270 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonaya koşu branşında katılan 8 yaşındaki Yağmur Elverişli, yarışta silahla yapılan başlama atışından korktuğu için gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası,  Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, antrenörler ve sporcuların katılımlarıyla Seyrantepe Atletizm sahasında başladı. 2 gün sürecek olan şampiyonaya 55 şehirden 270 sporcu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte kısa ve uzun mesafeli koşu, uzun atlama, gülle atma, çekiç atma, cirit atma ve disk atma kategorilerinde düzenlenen yarışlarda kıyasıya mücadele edildi. Şampiyonada ilk 3'e giren sporculara madalyaları verilirken Milli takımada seçilme hakkı kazanacak.'YARIŞI AĞLAYARAK KAZANDI'Şampiyonaya Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelerek, koşu branşında yarışan görme engelli 8 yaşındaki Yağmur Elverişli ise koşuya başlamadan önce silah sesinden korktuğu için gözyaşlarına boğuldu. Öğretmeni Halil İbrahim Özyıldız'ın konuşarak rahatlatmaya çalıştığı öğrencisi,ilk yarışını ağlamasına rağmen kazandı. İlk koşusunu kazanan Yağmur Elverişli, "Silah sesinden korktuğum için ağladım. Ama yarışı kazandım, mutluyum" dedi.'BAŞARILI SPORCULARIMIZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK'Başarılı sporcuların uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Gaziantep ilinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Şampiyonası'nı, 270'e aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu turnuva sonucunda Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcular belirlenecek. 2020 yılı bütün faaliyetlerin durdurulduğu yıl oldu. Görme engelliler sporunu bütün spor dallarında olduğu gibi ulusal ve uluslararası turnuvanın olmadığı bir yıl yaşadık. Şu an gerçekleştirdiğimiz turnuva 2021 yılının ilk ulusal turnuvasıdır. Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun yaptığı ulusal turnuvaya ciddi anlamda katılım var. Şu an gerçekleştirdiğimiz turnuva koronavirüs önlemleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak 8 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlarda Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Burada başarılı olan sporcularımızın uluslararası alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlıyoruz. Şu anda burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye Şampiyonası'nda derece alan sporcularımıza madalya veriyoruz ve performansı yüksek olan sporcuları seçerek uluslararası alandaki turnuvalara katılımını sağlıyoruz" dedi.'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM'Türkiye'yi Japonya'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olan milli atlet Hakan Cira, Gaziantep'te de güzel dereceler elde etmek için geldiğini söyledi. Yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Cira şunları söyledi: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun atletizm branşında 100 metre ve 400 metre koşularında mücadele ediyorum. 400 metre koşusunda olimpiyat barajını geçtim. Ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğim. Gaziantep'te ilk defa Atletizm Türkiye Şampiyonası gerçekleşiyor. Bugün burada 100 metre ve 200 metre branşlarında yarışacağım ve güzel dereceler elde edeceğim. 100 metre, 200 metre ve 400 metre Türkiye rekorları bana ait ve burada da Türkiye rekorunu kırmaya çalışacağım. Uluslararası arenada Ay yıldızlı bayrağımızı göğsümüzde taşımak gerçekten çok güzel bir duygu ve benim için gurur ve onur verici bir durum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Dereceye giren sporcular ise 3 Nisan'da ödüllendirilecek.

- Gaziantep
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı
Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Spor Federasyonu, Gaziantep, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu         
17:17
Lüks arabayı gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı Lüks arabayı gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti         
17:08
Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi         
16:13
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu         
16:09
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu         
14:51
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 18:09:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası Gaziantep'te başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei