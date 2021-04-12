Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan, sporcularına inanıyor Açıklaması

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, sporcularının uluslararası alanda elde ettikleri başarılarla kendilerine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğini ve Türk halkını gururlandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Hasan Sayyıdan, Gaziantep'te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'te bağımsız bir yapı haline gelen GESF'nin sadece görme engelli sporcularla ilgilendiğini dile getirdi.

Görme engellilerin spora yönelmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Sayyıdan, federasyon olarak 68 ilde örgütlendiklerini ve istedikleri seviyeye henüz gelemediklerini vurgularken, bu yönde yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

GESF'nin ilk olarak 2008 Paralimpik Oyunları'na bir sporcu gönderdiğini hatırlatan Sayyıdan, şöyle konuştu:

"GESF'nin tarihinde ilk defa bir sporcunun paralimpik oyunlarına kota alması ve orada yarışması çok önemliydi. Paralimpik oyunları kotalıdır. Her isteyen sporcu yarışamaz. Belli bir başarıdan sonra yarışmaya katılabilirsiniz. 2016'daki Rio Paralimpik Oyunları'na 30'u aşkın sporcuyla katılıp, 1 altın ve 3 bronz madalya kazandık. Özellikle Golbol Kadın Milli Takımı'nın altın madalyası çok kıymetli. Bunun nedeni de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde takım sporlarındaki ilk olimpiyat altın madalyası olması."

"5 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var"

Hasan Sayyıdan, sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonalarında da dereceler elde ettiklerine dikkati çekip, devletin önemli katkılarıyla Türkiye'de görme engellilere yönelik branşlarda ciddi ivme kazanıldığını kaydetti.

Kazanılan ivmeyle birlikte, görme engelliler sporunda dünyada saygın bir ülke konumuna gelindiğini anlatan Sayyıdan, "2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20 ila 22 arasında sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Spor sağlıklı bireyler için de çok önemli. Görme engellilerin sporla sosyalleşmesi, rehabilitasyon sağlıyor. Görme engelli için bir takım ruhu içinde arkadaşlarıyla aynı havayı teneffüs etmek, aynı başarı için mücadele etmek çok önemlidir. Bugün 5 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bu rakamları katlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları ulusal yarışlarla gelecek vadeden görme engelli sporcuları uluslararası organizasyonlara hazırladıklarının da altını çizen Sayyıdan, "Bu sporcularımızın uluslararası alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlamayı, İstiklal Marşı'mızı okutmayı, rol model sporcular oluşturmayı hedefliyoruz. Engellilere fırsat verildiğinde nasıl tarih yazdıklarını gördük. Biz tarihi yaşamak istemiyoruz, tarihi yazmak istiyoruz. 2021 yılında da tarih yazmak için çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.