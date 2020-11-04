Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan sporcularına "akıllı baston" desteği

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, sporcularına "akıllı baston" verileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyona bağlı spor kulüplerinde görev yapan sporculara, dünyanın ilk akıllı bastonu olarak adlandırılan "WeWalk"un ücretsiz temin edilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Akıllı bastonun dağıtımında önceliğin "B1" sporcularına verileceği kaydedilirken, 10 ile 50 yaş aralığındaki sporcular için kulüp yetkililerinin federasyona başvurabileceği aktarıldı.