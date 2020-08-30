Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:31 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika Spor