Türkiye Grand Prıx'sinin tarihi değişti - Son Dakika

Bu yıl 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta düzenlenmesi
planlanan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Türkiye Grand Prix'si, İngiltere'nin 'kırmızı listesi'nde yer alan Türkiye'den dönüş yapanları zorunlu 10 gün karantinaya alması sebebiyle 8-10 Ekim tarihlerine ertelendi.
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Türkiye, 2020 yılında dokuz yıl sonra yeniden bir Formula 1 yarışına
ev sahipliği yapmıştı.
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Bu yıl da yeniden takvime eklenen ve 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'i, daha sonra Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde
yer alması nedeniyle takvimden çıkarılmıştı.
Ancak daha sonra iptal edilen yarışların olması ile birlikte Türkiye tekrar takvime girmiş ve kendisine 3 Ekim tarihinde yer bulmuştu.
Türkiye Grand Prix'si, FIA'nin açıkladığı yeni takvime göre 8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: İHA
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