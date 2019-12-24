Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Zorlu şampiyonada bugün 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şunlar:

55 KG

1. Doğuş Ayazcı - ASKİ

2.Şerif Kılıç- ASKİ

3.Müslim Alımlı- İBB

63 KG

1. Abdullah Toprak- Kayseri Şeker

2. Onur Atalay - Kayseri Şeker

3. Can Dokgöz-Kasımpaşa

3. Abdurrahman Altan - İBB

72 KG

1. Selçuk Can - Pendik Güreş İhtisas

82 KG

2. Burhan Akbudak - İBB

3. Batuhan Koyuncu - Rize Çaykur

3. Mehmet Ali Küçükosman-Kayseri Şeker

97 KG

1. Süleyman Demirci - ASKİ

2. Süleyman Erbay - İBB

3. Beytullah Kayışdağ - ASKİ

3. Davut Olcan - İBB

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda yapılacak olan repesaj, 3/5 ve finallerle sona erecek. Bu kilolarda finale kalan güreşçiler şunlar:

60 KG

67 KG

Yavuz Albas (Rize Çaykur) - Enes Başar (ASKİ)

77 KG

87 KG

Ali Cengiz (ASKİ)

Doğan Göktaş (ASKİ)

130 KG

Repesaj maçları 10.00 - 11.00, 3/5 ve finaller ise 11.00 - 13.30 saatleri arasında yapılacak.