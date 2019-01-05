Son Dakika Haberleri: Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi

26 dakika önce

300 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi, System.String[]
300 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Şampiyonanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. 55 kiloda Şerif Kılıç ve Doğuş Yazıcı rakiplerini geçerek finale yükselirken, bu kiloda Fikret Keser ve Cihat Liman repesajdan gelecek olan rakipleriyle üçüncülük mücadelesi verecek. 63 kiloda Erhan ve Abdullah yarın finalde karşılaşacak. Bu kiloda Fatih Üçüncü ile Abdurrahman repesajdan gelecek rakipleriyle 3/5 karşılaşmasında mücadele edecek. 72 kiloda Selçuk Can'la Fevzi Topcu adını finale yazdırmayı başardı. Aynı kiloda mücadele eden Erkan Ergen'le Ahmet Yılmaz, repesajdan gelecek olan rakipleriyle 3. olmak için mindere çıkacaklar. 82 kiloda Hasan Berk ile Burhan Akbudak birincilik için mücadele ederken, Ferdi Yavuz'la Ali Çelik yarın yapılacak Repesaj maçından gelecek rakipleriyle 3/5 maçına çıkacak. 97 kiloda Fatih Başköy'le A. Kadir Çebi tüm rakiplerini yenerek finalde karşılaşma hakkını elde etti. Bu kiloda Murat Çakır'la Süleyman Demir ise repesaj karşılaşmalarından gelecek olan rakipleriyle üçüncü olmak karşılaşacak.

Bursa Atatürk Spor Salonu'ndaki şampiyonada yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları, 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların repesaj ve final maçları gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Doğuş, Türkiye, Spor
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