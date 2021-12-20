Türkiye Gündemi İnegöl'de Masaya Yatırılıyor - Son Dakika

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci Nedim Şener, Türker Akıncı Moderatörlüğünde "Yerli ve Milli Olmak" konulu seminer için İnegöl'e geliyor. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılacak seminerde ülke gündemi, ekonomi, iç ve dış politikalar değerlendirilecek.

Bir yandan şehrin kültür sanat hayatına yön verecek organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, bir yandan da ülke gündemine ilişkin programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 21 Aralık Salı akşamı Beşinci Mevsim Kültür Merkezi 3 önemli konuğun ağırlanacağı özel bir programa ev sahipliği yapacak.

ÜLKE GÜNDEMİ MASAYA YATIRILACAK

İnegöl Belediyesi, son dönemde ülke gündemini oluşturan ekonomi başlığı başta olmak üzere devletin iç ve dış politikalarının ele alınacağı "Yerli ve Milli Olmak" konulu seminer düzenliyor. Moderatörlüğünü Türker Akıncı'nın yapacağı programda, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci Nedim Şener güncel konuları tüm detaylarıyla anlatacak.

BİLETLER 16.00'DA DAĞITILMAYA BAŞLAYACAK

21 Aralık Salı akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde yapılacak program, tüm vatandaşlara açık şekilde ücretsiz biletli olarak gerçekleştirilecek. Biletler 21 Aralık Salı günü 16.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden temin edilebilecek.