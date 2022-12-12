Türkiye gündemine oturan kreşten gelen yeni görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar - Son Dakika
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Türkiye gündemine oturan kreşten gelen yeni görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

12.12.2022 14:37

Tekirdağ'da, Türkiye gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet skandalında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta da çocuklara karşı uygulanan şiddet görüntülerinin yayınlanmasının ardından 30 dakika içinde iki öğretmenin, 1 saat sonrasında ise kreş yönetiminin görevden alındığını duyuran Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu'na tepkiler gelmeye devam etti. Akşam saatlerinde gelen yayın yasağı sonrası, aynı kreşin başka bir sınıfında iki farklı öğretmen tarafından bir çocuğa uygulanan şiddeti, 10 Aralık 2021 tarihinde yine duyarlı bir velinin çocuğunun tuvaletteki davranışından yola çıkarak ortaya çıkardığı anlaşıldı. M.K.Ö. isimli çocuğun, kreş öğretmenleri D.A. ve K.B. tarafından sistematik olarak sandalyeye bağlandığı, üç aylık görüntülerin de bir yıldan bu yana Çerkezköy'de görülmekte olan bir başka dosyadaki deliller arasında bulunduğu öğrenildi.

3 AYLIK GÖRÜNTÜLERİN İZLENMESİNİ TALEP ETTİLER

Ceplerindeki iple günün her saatinde kreşte bulunan M.K.Ö.'nün, öğretmenleri tarafından günde en az beş kez, bazı günler on kez, 30-40 dakika olmak üzere sandalye bağlandığı görüntülerin ÇOSB yönetimince de izlenmesi sonrasında, anne E.Ö. ve baba M.Ö., kreşte çocuklarının iple bağlanması olayını detaylı araştırdı. Anne ve baba, kamera kayıtlarını izlemek için 8 Aralık'ta ÇOSB yönetimine başvurdu. Aile, görüntüleri izlemek için 8 Aralık'ta başvururken, ÇOSB yönetimi ise 10 Aralık'ta görüntüleri izletebileceklerini söyledi. 10 Aralık'ta belli bir bölümü izletilen görüntülerde küçük çocuğun günün belli saatlerinde kameranın ölü bölgesinde bulunduğunu gören veliler, durumdan daha çok rahatsızlık duyarak ÇOSB yönetiminin üç aylık görüntüleri izlemesi talebinde bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu kreşten gelen yeni görüntüler pes dedirtti! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

"BİZ ASLA ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK"

Velilerin Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayet sonrası kreşle ilişkileri kesilen iki öğretmen de görüntülerin aksine anne ve babayı suçlayarak, anne babanın çocuklarıyla ilgilenmediğini, kreş yöneticilerine de bu durumu defalarca bildirmelerine rağmen yönetimin de bu konuyla ilgilenmediğini iddia etti. Öğretmenler, ilk olayın duyulmasının ardından, "Biz asla böyle bir şey yapmadık. Sadece sandalyeye oturtup sözlü 'Cezalısın' ifadesini kullanıyorduk" derken, yalanları ilk kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra ortaya çıktı. Üç aylık kamera kayıtları incelendiğinde ise küçük çocuğun öğretmenleri tarafından üç ayda yüzlerce kez bağlandığı ortaya çıktı. Görüntüler, bir yıldan bu yana sürmekte olan Çerkezköy'deki bir başka soruşturma dosyasında mağdurların delilleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin konuştuğu kreşten gelen yeni görüntüler pes dedirtti! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

İLK DURUŞMA 29 KASIM'DA YAPILDI

Sanıklar D.A. ve K.B., çocuğun sınıfta yaramazlık yaparak diğer arkadaşlarını rahatsız ettiği gerekçesiyle olayın meydana geldiğini, o zaman 3 yaşında olan M.K.Ö.'yü sadece birkaç kez bir kuşakla bağladıklarını iddia ederken, iki öğretmenin sistematik olarak çocuğu her gün defalarca bağladığını fark eden kreş yönetimi, geçtiğimiz yıl Aralık ayında bahse konu öğretmenlerin kreşle ilişkisini kesti. Öğretmenler ise önce aileyi sonra kreş yöneticilerini suçlayarak, kreşte kaybettikleri işlerini yeniden kazanmak için girişimde bulundu. Velilerin ve avukatlarının şikayetleri sonrası D.A. ve K.B. isimli 2 kreş çalışanının işine son verilmesine rağmen, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde süren davanın ilk duruşmasının ise 29 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu kreşten gelen yeni görüntüler pes dedirtti! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

"KARAKOLDA SAĞLIK İFADE VEREMEDİM"

İlk duruşmada daha önce ne emniyette ne savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmediğini beyan eden K.B., "Önceki beyanlarımı kabul etmiyorum, bağlama durumu olmadı. Karakolda sağlıklı ifade veremedim. Polis memurları ifade verirken benimle dalga geçer gibi konuştular. İfadeyi yazdıktan sonra değiştirmek istediğimi söyledim ancak kabul etmediler. Önceden verdiğim ifadeler sağlıklı değildi, yanımda avukat da yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından velilerden şikayetçi olan K.B., mahkemede de ederek beraatini talep etti.

Türkiye'nin konuştuğu kreşten gelen yeni görüntüler pes dedirtti! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar

"KAÇ KERE YAPMIŞIZDIR BİLMİYORUM"

K.B. ile aynı sınıfta öğretmen olan diğer sanık D.A. ise, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada K.B.'nin aksine önceki beyanlarını tekrar ederek, "Sandalyeye oturduğunda etrafında kurdeleyi bir tur bağlayıp fiyonk atıyorum" diye konuştu. Kurumda nöbet sistemi olduğunu ve saat 17.00'den sonra K.B.'nin tek başına kaldığını iddia eden D.A., "M.K.Ö.'nün sınıfta tek kalmaması için K.'nin de arkasından kurdeleyle bağlayıp fiyonk yaptığı olmuştur. Sayı olarak kaç kere bağlamışızdır bilmiyorum" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN O HALDE FOTOĞRAFINI ÇEKİP ANNESİNE ATTILAR

Kameraya yansıyan görüntülerde öğretmenlerin, 10 Kasım'da çocuklarla hazırladıkları Atatürk'ü anma programında çocukların fotoğrafını çekerken, bir taraftan da bağladıkları çocuğun fotoğrafını çekerek anneye atmaları dikkatlerden kaçmadı.

"ANNE BENİ BURAYA BAĞLAR MISIN?"

Olay, aynı kreşteki bir başka çocuğun kendisini tuvalete götüren annesine, "Anne, beni burayı bağlar mısın?" demesiyle ortaya çıktı. 2'şer çocuk annesi olan 2 kadın öğretmenin kamera açısındayken ceplerindeki ipi gizlemeye çalıştıkları ve çocuğu her defasında farklı iple bağladıkları anlar görüntülere yansırken, yayın yasağı getirilen ilk görüntülerin ardından bu görüntülerin de mahkeme dosyasındaki bir davada ortaya çıkması kreşteki ihmalkarlığı bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Türkiye gündemine oturan kreşten gelen yeni görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar - Son Dakika

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