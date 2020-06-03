Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar - Son Dakika

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar

Kırklareli'de salgın döneminde fabrikaların kapalı olması nedeniyle 30 yıl aradan sonra temiz akan ve Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi'nden numune alındı.

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar, System.String[]

Kırklareli'de salgın döneminde fabrikaların kapalı olması nedeniyle 30 yıl aradan sonra temiz akan ve Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi'nden numune alındı. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu adına dereden numune alıp bağımsız bir laboratuvara gönderen Cengiz Atlı, "Bu dere neden kirleniyor sorusuna cevap bulabilirsek Ergene Nehri'ni yaşam kaynağı olan derelerin nasıl bir canavar haline getirdiği sorusuna da cevap bulacağız" dedi.

Lüleburgaz'da sanayileşme ve denetimlerin yetersizliği nedeniyle 30 yıldır fabrika, sanayi ve hayvansal atıklarla kirlenen Lüleburgaz Deresi için Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu harekete geçti. Lüleburgaz Belediyesi'nin dereden numune almasının ardından platform üyesi Cengiz Atlı da numune aldı.

"KANALİZASYONLAR ARITMASIZ BOŞALTILIYOR"

Numune alımının ardından açıklamalarda bulunan Atlı, dereye bırakılan atıkların kirlilikte önemli yer edindiğini söyleyerek, "Bu dere birkaç dereden oluşuyor. Ana hat Kaynarca. Kaynarca'dan buraya kadar derelere kanalizasyon arıtmasız bir şekilde akıyor. Kaynarca ve Pınarhisar'a bir arıtma tesisi kuruluyor ama sadece orada kurulması da çok anlam ifade etmeyecek. Öbür yandan Lüleburgaz'a yaklaştıkça fabrikalar var. Fabrikaların çıplak gözle baktığımızda derenin rengini değiştirecek kadar kirlettiğini biliyoruz" dedi.

"TEMİZLİĞİ GÖZLE BAKILARAK ANLAŞILAMAZ"

Salgın sürecinde fabrikaların çalışmasının aksadığını sözlerine ekleyen Atlı, "Bu salgın sürecinde fabrikaların çalışması biraz aksadı. Bazı insanlar derenin temizlendiğini iddia ediyor. Derenin temizliği gözle bakılarak anlaşılamaz. Laboratuvar analizleri gerekiyor. Bir test yaptırdık ama olmadı. Biz bu dereyle tarla sulanır mı sulanmaz mı diye bakmıyoruz. Şu an bizim işimiz değil. Bu dere hastalık yayıyor mu, Lüleburgaz halkının sağlığına tehdit oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Kaynarca'dan buraya gelene kadar bütün köyler temizlenip, betonlarla dere yatakları açıldı. Ama Lüleburgaz'da çok basit bir şekilde sadece dere yatağı açıldı" ifadelerini kullandı. Atlı sözlerine şöyle devam etti:

"Fabrikalar Lüleburgaz Belediyesi mücavir alanı dışında. Bunu sadece kurumlara bırakmak bizler açısından da mümkün değil. Bu dere neden kirleniyor sorusuna cevap bulabilirsek Ergene Nehri'ne de yaşam kaynağı olan derenin nasıl bir canavar haline geldiğinin sorusuna da cevap bulacağız."

(İHA)

Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar - Son Dakika

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:29
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi         
10:12
İş insanına İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan Ayşe Özgün yakalandı         
10:04
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı         
10:01
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
09:58
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı         
09:40
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı         
09:36
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi         
09:36
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu         
09:25
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı         
09:25
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı         
09:20
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı         
09:17
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı         
09:16
Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil         
09:12
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler         
09:05
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü         
09:00
Bilim insanları koronavirüs salgınını Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu         
08:59
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor         
08:58
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi         
08:52
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor         
08:26
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi         
08:26
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor         
07:53
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız 79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız         
07:47
Soylu, Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi         
07:31
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
07:30
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada         
02:51
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı         
02:44
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz         
01:00
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı         
00:48
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 10:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]