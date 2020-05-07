Türkiye gündemine oturmuştu: O dereyle ilgili flaş başvuru - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrikaların faaliyetlerine ara vermesi sonrasında Lüleburgaz Deresi'nin temizlenmesinin ardından Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu harekete geçti. Lüleburgaz Belediyesi'ne başvuran Platform, derenin temizlenmeye resmiyet kazandırılması için laboratuvar analizi için numune alınmasını ve şimdiye kadar kirliliğe hangi fabrikaların sebep olduğunu ve bu fabrikaların araştırılmasını talep etti.



Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, İhlas Haber Ajansı'nın "Doğa kendine geldi, Lüleburgaz Deresi temizlendi" başlıklı haberinin ardından harekete geçti. Platforma bağlı dernek, siyasi parti ve sendikalar, derenin kirletilmesinde baş aktör olan fabrikaların araştırılıp gereken cezaların kesilmesi için Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çere Müdürlüğü'ne dilekçeli başvuruda bulundu.



Su analizi yapılsın talebi



Geçtiğimiz gün belediyeye başvuran Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, söz konusu dereden örnek alınarak akredite bir laboratuvarda analiz ettirilmesi yönünde talepte bulundu. Bu sayede derenin temizliğine resmiyet kazandırılacağı belirtilirken, dereyi kirleten fabrikaların da tespit edilmesi istendi.



"Kirliliğin boyutu araştırılsın"



Platform üyelerinden alınan bilgiye göre, hangi fabrikaların faaliyetlerinin durdurulduğu, hangilerinin çalışmakta olduğunun belirlenerek, deredeki kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanarak gerekli tedbirlerin alınması talep edildi. İşte Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platfomu'nun başvuru dilekçesinin tamamı şöyle: "01.05.2020 tarihinde yerel ve ulusal basında gündeme gelen 'Lüleburgaz Deresi'nin temiz akması' haberine istinaden, sudan örnek alınarak akredite bir laboratuvarda analiz ettirilerek resmiyet kazandırılması ve hangi fabrikaların faaliyetlerinin durdurulduğu, hangilerinin çalışmakta olduğunun belirlenerek, kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması anayasanın 56. Maddesi kapsamında önem arz etmektedir. Gereğinin yapılmasını talep ederiz." - KIRKLARELİ