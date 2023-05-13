Anlık oy oranları, son dakika gelişmeleri, canlı yayınlar! Türkiye seçimi yine Haberler.com'dan takip edecek

Yayına başladığı günden itibaren tarafsız duruşuyla adından söz ettiren Haberler.com, son dakika gelişmelerin takibi konusunda da internet medyasının öncülerinden biri. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri en hızlı şekilde okurlarına ulaştıran Haberler.com, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de iddiasını ortaya koyuyor.

EN KAPSAMLI SEÇİM SAYFASI

Haberler.com, yerli ve yabancı kaynaklardan haber akışının yanı sıra özel haber ve röportajlarla gün boyu tüm gelişmeleri okurlarına aktaracak. Her seçime olduğu gibi 14 Mayıs'a da tüm detaylarıyla hazırlanan Haberler.com, oy oranlarındaki son durumu seçim sayfasında grafiklerle sunacak. Türkiye geneli, il ve ilçe sonuçları, yurt dışı oy oranları ve adayların son durumuna ilişkin anlık veriler bu sayfada yer alacak.

HABERLER.COM STÜDYOSUNDAN CANLI YAYINLAR

Seçim heyecanı aynı zamanda Haberler.com stüdyosunda da yaşanacak. Parti liderleri, il başkanlıkları ve alanında uzman isimlerle yapılacak canlı bağlantılar gün boyu sürecek.