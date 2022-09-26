Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Yaşam › Türkiye güneşli havanın tadını çıkartacak! İşte günlük hava durumu raporu - Son Dakika