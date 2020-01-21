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Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Silahsızlanma Konferansı'na gözlemci olarak katılmasına engel oldu
7 saat önce
Türkiye, Kıbrıs'ın Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı oturumuna gözlemci olarak katılmasına engel oldu.
Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı oturumuna gözlemci olarak katılmasına engel oldu.
İki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği günlerde, salı günü, konferansa üye olmayan Güney Kıbrıs'tan pek çok ülke gibi oturuma gözlemci olarak katılma talebi geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32
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