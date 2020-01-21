Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu - Son Dakika Dünya

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu

23 dakika önce

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak tanımlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı oturumuna gözlemci olarak katılmasına engel oldu.

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu, System.String[]

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'na gözlemci olarak katılma talebi geri çevrilen tek ülke, Türkiye'nin muhalefeti sonucu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

"ARTIK DURUM DEĞİŞTİ"

Türkiye temsilcisi, ülkesinin bu zamana kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin konferansa katılımını engellemekten kaçındığını, her oturumun sonundaysa bu katılımdan duyduğu memnuniyetsizliği mektup yazarak ifade ettiğini dile getirdi. Ancak artık bu durumun değiştiğini söyleyen temsilci, "Türkiye bu sene bu özel talebi desteklemeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD VE AB ÜZÜNTÜ DUYDUKLARINI BELİRTTİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin bu kararından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. ABD temsilcisi Robert Wood, Türkiye'yi meseleyi yeniden değerlendirmeye çağırarak, "Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin konferansın çalışmalarına katılmasını engellemesi üzücü" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE 65 ÜYEDEN BİRİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre ofisinde düzenlenmesine rağmen BM'den bağımsız olduğu için BM'nin tüm üyeleri Silansızlanma Konferansı'na üye değil. Türkiye ise konferansın 65 üye ülkesinden biri. Bununla birlikte, üye olmayan devletler de talep etmeleri halinde konferansa gözlemci olarak katılma hakkına sahip.

TÜRKİYE'YE "KORSAN" TANIMLAMASI YAPMIŞLARDI

Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni engelleme kararı, Akdeniz'de gaz ve petrol rezervlerinin iki ülke arasında anlaşmazlık kaynağı olduğu zamanda geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili küstah bir açıklama yapmış ve Türkiye hakkında "korsan devlet" yorumunda bulunmuşlardı.

Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:20 Kaynak: Euronews.com
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