"Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı" Bursa'ya dikildi - Son Dakika

"Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı" Bursa'ya dikildi

16.11.2020 17:39

Dünyaca ünlü Güney Koreli sanatçı Young-ho Yoo'nun iki ülke arasındaki kardeşliğin sembolü olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı Dünya Aynası-Ayna Adam Heykeli, Bursa Millet Bahçesi'ne dikildi.

Dünyaca ünlü Güney Koreli sanatçı Young-ho Yoo'nun iki ülke arasındaki kardeşliğin sembolü olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı Dünya Aynası-Ayna Adam Heykeli, Bursa Millet Bahçesi'ne dikildi. Bursa, Güney Kore'nin başkenti Seul'de ve Ekvator'un başkenti Kito'da bulunan aynı heykele ev sahipliği yapan dünyadaki üçüncü şehir oldu.

Dünyanın en fazla yurtdışı tatil yapan ülkelerinden biri olan ve 52 milyonluk nüfusunun yaklaşık 32 milyonunun bir haftalık tatilini yurtdışında geçirdiği Güney Kore'ye yönelik başlatılan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa tanıtımlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla BEBKA ve TÜRSAB'ın da katılımlarıyla Güney Kore'de acenteler buluşması yapıp, THY'nin düzenlediği Dünya Golf Kupası'nda Bursa'nın tanıtımını yaparak, etkinlik sponsorları arasında yer almıştı. Güney Kore'nin ünlü sosyal medya fenomenleri ve Güney Kore'nin en büyük 5 seyahat acentesini Bursa'da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım çalışmalarına bir destek de Güney Koreli sanatçı Young-ho Yoo'dan geldi. Sanatçı, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, BEBKA, Yunus Emre Enstitüsü, Seul Büyükelçiliği, THY Seul Ofisi'nin girişimleriyle iki ülke arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirmek amacıyla daha önce Seul'de ve Ekvator'un başkenti Kito'da 'Dünya Aynası-Ayna Adam' heykelini Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı.

Seul'de hazırlanan ve Bursa'ya getirildikten sonra Millet Bahçesi'ne dikilen 4 metre yüksekliğinde, 4 ton ağırlığında ve paslanmaz çelikten üretilen 'Dünya Aynası-Ayna Adam' heykeli törenle açıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Durmuş Ersin Elçin, Güney Kore Türkiye Büyükelçi Vekili Jung Kang, Yunus Emre Enstitüsü Seul Temsilcisi Özgür Can Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, BEBKA Genel Sekreteri M.Zeki Durak da katıldı.

İnsan insanın aynasıdır

Öğrencilerin Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Korece ve Türkçe seslendirdiği şarkılarla başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Dünya Aynası - Ayna Adam' heykelini görünce, aklına Mevlana'nın "İnsan insanın aynasıdır, birinde bir kusur görürsen o kusur sende de vardır" sözünün geldiğini söyledi. Türkiye ile Güney Kore arasında çok güçlü tarihsel bağlar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bundan 70 yıl önce Türk askerinin Güney Kore'nin bağımsızlık mücadelesine destek verdiğini, orada bine yakın şehit ve Türk şehitliği bulunduğunu hatırlattı. Bilhassa son 3 yıldır, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağı turizm alanında de en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Güney Kore, Dünya'nın en fazla yurtdışı tatil yapan ülkelerinden biri. 52 milyonluk nüfusunun yaklaşık 32 milyonunu, en az bir haftalık tatilini yurtdışında geçiriyor. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak; Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, BEBKA, Yunus Emre Enstitüsü, Seul Büyükelçiliği ve THY Seul Ofisi'nin girişimleriyle iki ülke arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirecek adımlar atıyoruz. Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini ve oranın en büyük seyahat acentelerinin temsilcilerini Bursa'da ağırlıktık. Güney Kore'de ajansla Bursa'nın tanıtımı için çalışmalar başlattık. Ben inanıyorum ki Güney Koreli sanatçı Young-Ho Yoo'nun Bursa'ya bağışladığı bu heykel de iki ülke arasındaki kardeşliğin simgesi olmanın yanında Bursa'mızın tanıtımına da önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle sanatçımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kardeşlik bağı çok eski

Açılış töreni için Güney Kore'den gelen Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Durmuş Ersin Elçin, Türkiye'nin Güney Kore ile kardeşlik bağının bilinenin aksine Kore Savaşı'nda değil, M.S. 5'inci yüzyılda başladığını söyledi. Çin'in Mançurya bölgesinde Türkler ve Korelilerin yüzyıllarca birlikte yaşadığını ifade eden Elçin, "Bu yüzden her ülke ülkenin dili de Ural Altay dil ailesinden geliyor. Büyüklere saygı, geleneklere bağlılığı birbirlerinden öğrendiler. Daha sonra Türkler Anadolu'ya, onlar Kore Yarımadası'na yerleşti. Türkiye Kore Savaşında 1 ayda 5 bin askeri Kore'ye gönderdi. Savaş 1953'te bitti ancak, Türk askeri tehdit unsurlarına karşı 1971'e kadar orada kaldı. Türk askeri orada sadece savaşmadı. Sivillere yardım etti, yetimlere sahip çıktı. Çocukların eğitimi için Ankara Okulu'nu açtı. Kore Savaşı'na katılan 21 ülkeden sadece Türklere 'kardeş, dost' denmesinin sebebi de bu insani yaklaşımlardandır. Son yıllarda Güney Kore'de Türkiye'ye olan ilgi ve merak giderek artıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın gayretleriyle Türkiye Güney Kore ilişkilerinde Bursa model şehir oldu. Bugün açtığımız bu heykelin de iki ülke arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmesini diliyorum" dedi.

Güney Kore Türkiye Büyükelçi Vekili Jung Kang da Türkiye Güney Kore kardeşliğini sembolize eden heykelin, iki ülke halkları arasındaki bağı geleceğe taşıyacağını kaydetti.

Güney Koreli sanatçı Young-ho Yoo'dan, çalışmada birbirine bakan iki insandan birinin Türkiye, diğerinin Güney Kore, birinin Asya diğerinin Avrupa olduğunu söyledi. Yoo, heykeline Bursa'nın en güzel noktasında yer verilmesi nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye - Güney Kore kardeşliğinin sembolü 'Dünya Aynası-Ayna Adam' heykelinin üzerindeki örtü, törenle kaldırıldı. - BURSA

Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı Bursa'ya dikildi
Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı Bursa'ya dikildi
Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı Bursa'ya dikildi
Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı Bursa'ya dikildi

Güney Kore, Türkiye, Bursa, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye Güney Kore kardeşlik anıtı' Bursa'ya dikildi - Son Dakika


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