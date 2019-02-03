Son Dakika Haberleri: Türkiye, Günün 4 Saatini Sosyal Medyada Geçiriyor

Türkiye, Günün 4 Saatini Sosyal Medyada Geçiriyor

1 saat önce

Almanya merkezli araştırma kuruluşu Growth From Knowledge (GKF) ce Cereyan Medya'nın ortak araştırması sonucunda Türkiye'deki insanların %80'inin bir sosyal medya hesabına sahip olduğu ve sosyal medya hesabına sahip kişilerin günde ortalama 4 saat sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi.

Türkiye, Günün 4 Saatini Sosyal Medyada Geçiriyor, System.String[]
Sosyal medya kullanımı hayatımızın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Son yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medya kullanıcılarının günün altıda birini sosyal medyada geçirdiği ortaya kondu. Bu süre 15-24 yaş grubunda ise 5 saate çıkıyor.




Araştırmaya katılan kişilerin %91'inin Facebook, %72'sinin Instagram ve %44'ünün ise YouTube hesabı olduğu da tespit edildi.

Herkesin sosyal medyayı aynı amaçla kullanmadığı da belirtilen araştırmada kullanıcıların sosyal medyayı kullanma amaçları da incelendi. Araştırma sonucunda sosyal medya hesabı sahiplerinin %88'inin fotoğraf paylaşma amacı varken %79'unun da takip ettiği insanların paylaşımlarını kontrol etmek için sosyal medyayı kullandığı ortaya çıktı. Bilgi almak için sosyal medya kullananların oranıysa %66 civarında.






Sosyal medyanın insanları yönlendirmesini de inceleyen araştırma, sosyal medya hesabı olanların %25'inin bir fenomeni takip ettiğini de ortaya koydu. Bu takipçilerin %28'i fenomenlerin sponsorluğunu yaptığı ürünleri satın alırken her üç kişiden biri de bu fenomenlerin tercihlerinden (öneri, satın alma davranışları) etkileniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:47 

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